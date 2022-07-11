Карьера — в гору! Глава британской дипломатии Лиз Трасс вступила в гонку за пост лидера консерваторов и главы правительства Соединенного Королевства.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», — написала Трасс в статье для газеты Telegraph.

Министр пообещала на новом посту «сразу взяться за дело». Ее важнейшие цели - восстановление экономики и «поражение» России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс пообещала «начать снижать налоги с первого дня» становления премьер-министром.

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Министром иностранных дел Лиз Трасс стала менее года назад. Но за такой короткий срок успела прославиться. Зимой на переговорах с Сергеем Лавровым она по незнанию пыталась оспорить суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями.

А весной министр стала героиней расследования издания Sunday Telegraph. Как оказалось, по инициативе Трасс британское правительство покупало рекламу в российских соцсетях для продвижения позиции Лондона по российской спецоперации.