С «заездом» в колонию: Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без прав

Самым злостным нарушителям ПДД теперь будет грозить до двух лет колонии.

За повторное опасное вождение без прав россиянам теперь будет грозить штраф до 250 тысяч рублей или до года колонии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что если нарушитель ПДД был уже ранее судим за побег с места смертельной аварии или ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью, то ему будет грозить до двух лет тюремного заключения или принудительных работ с лишением права занимать определенные должности, либо штраф до 300 тысяч рублей.

С начала 2022 года это уже не первое ужесточение законодательства в отношении злостных нарушителей ПДД. Так, с 10 января в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения и представляющих опасность для других граждан.

Помимо тюремного срока, законом предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тысяч до полумиллиона рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

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