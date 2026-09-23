Песков: позиция Кремля по возможной встрече Путина и Зеленского не изменилась

Песков: для встречи с Путиным Зеленский должен приехать в Москву

В Кремле заявили, что позиция по возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским не изменилась. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, украинский президент может приехать в Москву, если заинтересован в прямом контакте.

«Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что переговоры на высшем уровне по украинскому урегулированию должны быть подготовлены заранее. По его словам, проведение таких встреч без предварительной работы не даст результата.

«Проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно — это будет пустая трата времени», — сказал пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Песков заявил, что в настоящее время в Кремле не видят условий для начала мирных переговоров. По его словам, это связано с продолжением военной поддержки Украины со стороны европейских стран и действиями киевских властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на достижение соглашения по урегулированию конфликта на Украине до наступления зимы. По словам Трампа, мирное соглашение будет выгодно обеим сторонам. Он также отметил возможность достижения определенных результатов в ближайшие месяцы.

Зеленский, в свою очередь, назвал завершение конфликта до зимы возможным сценарием. Президент Украины заявил, что рассчитывает на помощь американского лидера в этом вопросе.

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