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Байден призвал добиваться провала спецоперации России в Донбассе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 238

Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация России стала стратегическим провалом

Байден призвал добиваться провала спецоперации России в Донбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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РФ на Украине «бросает вызов миру и стабильности», заявил американский лидер.

Российская спецоперация по защите Донбасса должна стать стратегическим провалом Москвы. Такой цели призвал добиваться президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Яиром Лапидом в Иерусалиме.

«Запад должен добиваться того, чтобы специальная операция России на Украине стала для Москвы „стратегическим провалом“», — заявил американский лидер.

По мнению Байдена, действия России на Украине «бросают вызов миру и стабильности», поэтому страны должны «поддержать решимость» Вашингтона помочь Киеву «защитить свою демократию».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские политики уже в открытую призывают наносить удары по России. В пример она привела экс-главу европейского командования ВС США Филипа Бридлава, который посоветовал «ударить по Крымскому мосту».

При этом, отметила дипломат, американская администрация уклоняется от гарантий того, что поставленное США оружие не будет использоваться украинскими боевиками для обстрела российской территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД и вероятный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала ответить силой на «агрессию» России.

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