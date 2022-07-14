Захарова: США открыто призывают наносить удары по России
Официальный представитель российского МИДа прокомментировала опрометчивые высказывания американских политиков.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга прокомментировала недавние призывы американских политиков к нанесению ударов по России.
Захарова привела пример бывшего главы европейского командования ВС США Филипа Бридлава, который прямым текстом посоветовал «ударить по Крымскому мосту».
Как отметила представитель министерства, несмотря на агитацию по применению оружия, представители американской администрации никак не могут дать гарантий, что поставленное ими оружие не будет использоваться ВСУ для обстрела жилых районов.
«Все чаще звучат агрессивные призывы к ударам по территории России. В свою очередь, американские официальные лица уклоняются от того, чтобы гарантировать неиспользование ВСУ поставляемых современных ракетных систем против целей на нашей территории», — подчеркнула Мария Захарова.
Кроме того, она добавила, что такое поведение США усложняет работу по урегулированию конфликтов и установки общемировой безопасности. По мнению министра, действия Запада — опасны и вредят мировому порядку.
«Это опасный и дестабилизирующий ситуацию в мире путь», — подвела итог Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД РФ опубликует доказательства травли российских СМИ.
- 14 июл
- Саперы «Тропа», «Крым» и «Нева» восстанавливают ж/д пути в ЛНР
- 14 июл
- Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром
- 14 июл
- Бегут, сверкая пятками: «Аллигаторы» наводят ужас на украинских военных
- 14 июл
- В РФ беспилотники научились доставлять кровь для переливания сразу на поле боя
- 14 июл
- Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице
- 14 июл
- Сергей Пенкин впервые высказался об отношении к спецоперации на Украине
- 14 июл
- Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
- 14 июл
- Шесть националистов из «Кракена» застрелены в ходе драки с командованием
- 14 июл
- Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29
- 14 июл
- Мария Захарова рассказала, почему Украина так часто говорит о контрнаступлении
Читайте также
50%
-0.27 58.34
-0.56
Нашли ошибку?