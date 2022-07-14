Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга прокомментировала недавние призывы американских политиков к нанесению ударов по России.

Захарова привела пример бывшего главы европейского командования ВС США Филипа Бридлава, который прямым текстом посоветовал «ударить по Крымскому мосту».

Как отметила представитель министерства, несмотря на агитацию по применению оружия, представители американской администрации никак не могут дать гарантий, что поставленное ими оружие не будет использоваться ВСУ для обстрела жилых районов.

«Все чаще звучат агрессивные призывы к ударам по территории России. В свою очередь, американские официальные лица уклоняются от того, чтобы гарантировать неиспользование ВСУ поставляемых современных ракетных систем против целей на нашей территории», — подчеркнула Мария Захарова.

Кроме того, она добавила, что такое поведение США усложняет работу по урегулированию конфликтов и установки общемировой безопасности. По мнению министра, действия Запада — опасны и вредят мировому порядку.

«Это опасный и дестабилизирующий ситуацию в мире путь», — подвела итог Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД РФ опубликует доказательства травли российских СМИ.