Агутину и Варум предрекли разлад из-за другой женщины и внебрачного ребенка

На этот раз пара, считающаяся одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, может не выдержать испытаний.

У Леонида Агутина могут произойти перемены в личной жизни, и они вряд ли порадуют Анжелику Варум. Ведь есть вероятность, что артист может закрутить роман на стороне. Этого не исключает астролог Елена Егорова.

«По карте рождения Анжелики выходит, что с конца июля — начала августа у нее появится соперница. Вся осень может быть довольно напряженной в их отношениях», — рассказала эксперт «Экспресс Газете».

Более того, по ее словам, опечалить Варум может и другой факт. Возможно, всплывет правда о внебрачном ребенке артиста или станут известны другие неприятные подробности.

«Есть вероятность того, что всплывет внебрачный ребенок Леонида», — отметила астролог.

Испытания в отношениях одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, предположительно, будут длиться все оставшиеся месяцы этого года. Астролог считает, что семье придется пройти зону «турбулентности». Возможно, Агутин даже сменит место жительства.

«Движение во „дворце брака“ говорит о том, что будут проблемы с супругой. Ярко видно, что звезда жены уходит из его карты в 2022 году. Но есть небольшая погрешность, поскольку расчет произведен без часов рождения обоих супругов», — сообщила эксперт.

Между тем, считает она, шансы на сохранение семьи у звездной пары есть. Но при условии осознанного подхода.

«В противном случае по карте Варум видно, что ее терпению может прийти конец, и она может принять резкое категоричное решение относительно мужа», — заявила Егорова, добавив, что до официального развода, скорее всего, не дойдет.

Как известно, последнее время Леонида Агутина вновь подозревают в неверности Анжелике Варум. Так, ему приписывают роман со звездой «Голоса» Элиной Чагой. Недавно их видели на Красной поляне в рамках III Музыкального образовательного форума. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.