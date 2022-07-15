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Агутину и Варум предрекли разлад из-за другой женщины и внебрачного ребенка

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 450

Астролог Егорова сообщила о наличии у Леонида Агутина внебрачного ребенка

Агутину и Варум предрекли разлад из-за другой женщины и внебрачного ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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На этот раз пара, считающаяся одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, может не выдержать испытаний.

У Леонида Агутина могут произойти перемены в личной жизни, и они вряд ли порадуют Анжелику Варум. Ведь есть вероятность, что артист может закрутить роман на стороне. Этого не исключает астролог Елена Егорова.

«По карте рождения Анжелики выходит, что с конца июля — начала августа у нее появится соперница. Вся осень может быть довольно напряженной в их отношениях», — рассказала эксперт «Экспресс Газете».

Более того, по ее словам, опечалить Варум может и другой факт. Возможно, всплывет правда о внебрачном ребенке артиста или станут известны другие неприятные подробности.

«Есть вероятность того, что всплывет внебрачный ребенок Леонида», — отметила астролог.

Испытания в отношениях одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, предположительно, будут длиться все оставшиеся месяцы этого года. Астролог считает, что семье придется пройти зону «турбулентности». Возможно, Агутин даже сменит место жительства.

«Движение во „дворце брака“ говорит о том, что будут проблемы с супругой. Ярко видно, что звезда жены уходит из его карты в 2022 году. Но есть небольшая погрешность, поскольку расчет произведен без часов рождения обоих супругов», — сообщила эксперт.

Между тем, считает она, шансы на сохранение семьи у звездной пары есть. Но при условии осознанного подхода.

«В противном случае по карте Варум видно, что ее терпению может прийти конец, и она может принять резкое категоричное решение относительно мужа», — заявила Егорова, добавив, что до официального развода, скорее всего, не дойдет.

Как известно, последнее время Леонида Агутина вновь подозревают в неверности Анжелике Варум. Так, ему приписывают роман со звездой «Голоса» Элиной Чагой. Недавно их видели на Красной поляне в рамках III Музыкального образовательного форума. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

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