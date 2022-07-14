Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ

В случае запрета и ограничения деятельности российских изданий за рубежом Россия сможет так же поступать с иностранной прессой у себя.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на действия недружественных стран, запрещающих или мешающих работе российских СМИ. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения Генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ», — говорится в законе.

Также отмечается, что деятельность СМИ может быть приостановлена в случае распространения ложной общественно значимой информации, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, а также нарушающей работу объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Кроме того, основанием для приостановки работы СМИ могут стать фейки о Вооруженных силах РФ, попытки их дискредитации, а также публикация материалов с призывами к организации несанкционированных акций и участию в них.

Требование о приостановке деятельности может быть вынесено на срок не более трех месяцев. При повторном нарушении срок может увеличиться до шести месяцев.

10 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt по требованию Генпрокуратуры. Основанием стали «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

До этого Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph, а также доступ к сайтам финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода»*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России закрыли корреспондентский пункт германской телерадиокомпании Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в ФРГ.

* — внесено в реестр СМИ-иноагентов.