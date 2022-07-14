«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко

Актриса надеется, что больше никогда не увидит бывшего друга и партнера по сцене.

Российская актриса Татьяна Васильева резко ответила своему оппоненту Станиславу Садальскому на критику в свой адрес. Как известно, актер упрекал ее ранее в том, что она не умеет импровизировать на сцене. Не то что ее коллега из «Сватов» Татьяна Кравченко.

«Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки. Очень рада, что у Кравченко такие успехи», — сказала Васильева в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее Садальский заявил, что именно из-за Васильевой застопорился его спектакль. Ведь та, по его мнению, играет однообразно.

«Она все время играет однообразно. Она говорит: „Ну отыграли, и все. Деньги получили, и все“. Я не могу одно и то же играть. Мне скучно», — говорил актер.

Как известно, Татьяна Васильева и Станислав Садальский долгое время сохраняли дружеские отношения и были партнерами по театральной сцене. Вместе их видели в спектаклях «Неисправимый лгун», «Валенок» и «Голая правда». Но потом между артистами началась череда размолвок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Садальский считает Васильеву лживой.