Слабые основания: ЕС обсуждает вопрос снятия санкций с некоторых россиян

Изменения могут коснуться порядка 40 россиян.

Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с порядка 40 россиян. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, около 30 обратились в суд с требованием исключить их из санкционного списка, порядка десяти попросили об этом напрямую Евросоюз. Юридическая служба Совета Европы уже предупредила послов ЕС — некоторые запросы можно признать оправданными. Несогласным с санкциями удалось доказать — основания для включения их в список были устаревшими или неверными. Некоторые поспреды Евросоюза уже призвали не принимать «поспешных решений» о снятии санкций.

Однако вместе с тем, Евросоюз готовит седьмой пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в списке окажутся около 50 физических и юридических лиц. Кроме того, новые ограничения будут включать запрет на импорт российского золота.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита жителей Донбасса. Российскими войсками уже освобожден ряд территорий. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ.