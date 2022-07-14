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Слабые основания: ЕС обсуждает вопрос снятия санкций с некоторых россиян

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 257

Bloomberg: ЕС обсуждает вопрос снятия санкций с некоторых россиян

Слабые основания: ЕС обсуждает вопрос снятия санкций с некоторых россиян

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Изменения могут коснуться порядка 40 россиян.

Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с порядка 40 россиян. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, около 30 обратились в суд с требованием исключить их из санкционного списка, порядка десяти попросили об этом напрямую Евросоюз. Юридическая служба Совета Европы уже предупредила послов ЕС — некоторые запросы можно признать оправданными. Несогласным с санкциями удалось доказать — основания для включения их в список были устаревшими или неверными. Некоторые поспреды Евросоюза уже призвали не принимать «поспешных решений» о снятии санкций.

Однако вместе с тем, Евросоюз готовит седьмой пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в списке окажутся около 50 физических и юридических лиц. Кроме того, новые ограничения будут включать запрет на импорт российского золота.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита жителей Донбасса. Российскими войсками уже освобожден ряд территорий. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ.

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