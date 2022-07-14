Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

ВСУ закрепились в жилой застройке города и используют мирных жителей как живой щит.

Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Российские войска совместно с силами Народной милиции Луганской народной республикой закрепились в окрестностях города Соледар. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

«Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город», — сообщил он.

Вооруженные силы Украины в это время закрепились в жилой застройке города и в качестве живого щита используют мирных жителей.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита жителей Донбасса. Российскими войсками совместно с силами ДНР и ЛНР была освобождена ЛНР и значительная часть Донецкой, в том числе Волноваха, Мариуполь и Святогорск.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры прибытия главы ДНР Дениса Пушилина на место взрыва на автовокзале Донецка.

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