Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром

Российские войска совместно с силами Народной милиции Луганской народной республикой закрепились в окрестностях города Соледар. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

«Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город», — сообщил он.

Вооруженные силы Украины в это время закрепились в жилой застройке города и в качестве живого щита используют мирных жителей.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита жителей Донбасса. Российскими войсками совместно с силами ДНР и ЛНР была освобождена ЛНР и значительная часть Донецкой, в том числе Волноваха, Мариуполь и Святогорск.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры прибытия главы ДНР Дениса Пушилина на место взрыва на автовокзале Донецка.