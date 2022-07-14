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США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продуктами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Минфин США разрешил транзакции с Россией, касающиеся продовольствия и лекарств

США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продуктами

Фото: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal

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Также американский Минфин выдал лицензию на действия, направленные на профилактику, диагностику или лечение COVID-19.

Минфин США разрешил проведение транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все транзакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», — цитирует агентство генеральную лицензию американского министерства.

Кроме того, разрешаются операции, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19, включая проведение необходимых медицинских исследований и текущих клинических испытаний.

В этот же день сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не будет включать ограничения на поставки газа, так как ряд европейских стран зависят от него. Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью агентству Reuters, «санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции».

Кроме того, Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с порядка 40 россиян, признав, что основания для включения их в список были устаревшими или неверными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о снятии на 80% ограничений по транзиту в Калининградскую область по рекомендации Еврокомиссии.

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