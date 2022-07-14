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Губернатор Алиханов сообщил о снятии запрета по транзиту в Калининград на 80%

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Глава региона намерен добиться разрешения перевозок по литовским автомобильным дорогам.

Губернатор Алиханов сообщил о снятии запрета по транзиту в Калининград на 80%

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Ограничения по транзиту в Калининградскую область сняты уже на 80% по рекомендации Еврокомиссии. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе переговоров российского МИДа с ЕС ограничение на транзит грузов через Калининград по железнодорожным путям через Литву было снято, но Алиханов хочет достичь полной отмены запрета.

«Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений», – написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее Еврокомиссия разрешила железнодорожные перевозки товаров через Литву в Калининградскую область, однако поставила ряд условий касательно обстоятельств их транзита. Транспортировка запрещенных продуктов через автомобильные дороги запрещена.

Губернатор отметил, что если запрет на автоперевозки не будет снят, то предложения Калининграда по ответу на блокаду можно воспринимать как угрозу.

Недавно 5-tv.ru публиковал информацию об ответе Москвы на антироссийские санкции.

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