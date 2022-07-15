Центр мира уходит на Восток: политолог объяснил стремление еще пяти стран в БРИКС
Политолог Денисов объяснил стремление еще пяти стран в БРИКС падением гегемонии США
Фото, видео: www.globallookpress.com / PM of India; 5-tv.ru
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Если Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Аргентина присоединяться к объединению, совокупная численность населения в нем достигнет 70% от всего человечества.
БРИКС становится большой проблемой не только для ЕС, но и для НАТО. Сегодня стало известно, что член альянса — Турция — изъявила желание подать заявку на вступление в организацию.
А вместе с ней Египет и Саудовская Аравия. Чуть раньше свои заявки уже подали Иран и Аргентина. Заговорила об этом Индонезия.
Таким образом, если все эти страны вступят в БРИКС, то организация расширится с пяти до 11 государств и создаст серьезную конкуренцию G7.
БРИКС и так лидировал по совокупной численности населения — 40% от всего человечества. В случае расширения этот показатель может вырасти до 70%. А по валовому внутреннему продукту — с 30% до 60%!
Похоже, разговоры о том, что центр мировой экономики постепенно уходит на Восток, начинают сбываться даже слишком быстро.
«Мы сейчас переживаем время, когда целый ряд государств, которые не согласны с гегемонией Соединенных Штатов, пытается найти для себя ту или иную альтернативу. И в этом отношении такие организации, как БРИКС и ШОС, это наиболее понятные, наиболее реальные объедения», — сказал политолог Денис Денисов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о включении новых стран в БРИКС может быть принято уже в 2023 году.
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