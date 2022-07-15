На кадрах видно, как мотострелковая рота боевых машин ведет огонь по позициям противника. Националисты были вынуждены бежать, побросав оружие.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несколько единиц бронетехники и опорный пункт танковой роты ВСУ уничтожили российские танкисты, сообщает Минобороны.

Кадры работы танков Т-72БЗ и БМП-3 опубликовало ведомство. На видео — мотострелковая рота боевых машин, усиленная танковым взводом, ведет огонь по укрепленным огневым позициям противника.

Уходя, ВСУ оставили противотанковые гранатометы иностранного производства, которые теперь попали в руки российских военных.

Успешно выполнить боевую задачу помогли беспилотники. Они проводят разведку и передают координаты расположения техники противника.

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