Минобороны опубликовало видео уничтожения танками Т-72БЗ опорного пункта ВСУ
На кадрах видно, как мотострелковая рота боевых машин ведет огонь по позициям противника. Националисты были вынуждены бежать, побросав оружие.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Несколько единиц бронетехники и опорный пункт танковой роты ВСУ уничтожили российские танкисты, сообщает Минобороны.
Кадры работы танков Т-72БЗ и БМП-3 опубликовало ведомство. На видео — мотострелковая рота боевых машин, усиленная танковым взводом, ведет огонь по укрепленным огневым позициям противника.
Уходя, ВСУ оставили противотанковые гранатометы иностранного производства, которые теперь попали в руки российских военных.
Успешно выполнить боевую задачу помогли беспилотники. Они проводят разведку и передают координаты расположения техники противника.
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