Несколько единиц бронетехники и опорный пункт танковой роты ВСУ уничтожили российские танкисты, сообщает Минобороны.

Кадры работы танков Т-72БЗ и БМП-3 опубликовало ведомство. На видео — мотострелковая рота боевых машин, усиленная танковым взводом, ведет огонь по укрепленным огневым позициям противника.

Уходя, ВСУ оставили противотанковые гранатометы иностранного производства, которые теперь попали в руки российских военных.

Успешно выполнить боевую задачу помогли беспилотники. Они проводят разведку и передают координаты расположения техники противника.