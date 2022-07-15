Неделя ушла у российских военных на восстановление моста в Харьковской области — теперь и им самим добираться до расположения будет проще, и жители местных сел наконец-то смогут выезжать за припасами и к родственникам, чего раньше они сделать просто не могли. О передвижениях в условиях прифронтовой зоны расскажет военкор «Известий» Кирилл Ольков.

Дороги на освобожденных от националистов территориях все еще небезопасны. Националисты регулярно страивают засады, поэтому передвигаться нужно только на машине с броней. Едем на максимальной скорости. Останавливаться нельзя, отклоняться от маршрута тоже. Эта часть Харьковской области полностью под контролем российских военных, но в лесах могут орудовать ДРГ. И есть вероятность засад.

Тактику диверсий, то есть навредить как можно сильнее даже своим соотечественникам, украинская сторона выбрала для себя еще при отступлении. Уничтожали все, что могли.

«Вот этот мост ВСУ при отступлении сначала заминировали, а потом взорвали. Сейчас Населенные связь между населенный пунктами фактически отсутствует», — показал взорванный мост корреспондент.

Рядом с разрушенным мостом — жилые дома, частный сектор. Местные вспоминают, услышав взрывы украинских снарядов, прятались по подвалам.

«Сильный взрыв, мы не поняли, что это такое все испугались. Страшно», — рассказала одна из женщин.

Между населенными пунктами — пропасть. Они отрезаны друг от друга. В селе перебои с поставками продуктов, которые везут в объезд. Военнослужащие Восточного округа в ближайшее время начнут работы по реконструкции переправы. На то, чтобы восстановить разрушенный мост в соседнем селе, им потребовалась всего неделя.

«Этот мост также подорвали ВСУ при отступлении. Его восстановили в кратчайшие сроки. Сейчас здесь развивается российский флаг и идет движение легковых и грузовых автомобилей», — показал Кирилл Ольков.

Его фактически пришлось отстраивать заново. И это при том, что фуры со всем необходимым материалом тоже шли в объезд, делая большой крюк. Положили блоки, укрепили сваи, грузоподъемность рассчитывали с запасом.

«Мост работает уверенно, выдержит любую нагрузку. Испытывали. На 60-тонной машине проезжали, загруженной щебнем. Все нормально, вибрации нет», — сообщил военнослужащий по имени Дмитрий.

Путь военных колонн с продовольствием и боеприпасами сократился на 80 километров. Это экономит лишние два часа. Но, пожалуй, больше всего мост нужен именно жителям села, которых ВСУ фактически загнали в ловушку.

Мост соединил две части населенного пункта. Проблем с продуктами больше нет, поставки — вовремя. Но у российских военнослужащих Восточного округа еще много задач. Разрушенных мостов — только в этом районе Харьковской области — несколько.