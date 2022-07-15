Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Надо выглядеть достойно»: Пенкин объяснил, почему Соседов не может найти пару

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 9 038

Сергей Пенкин назвал главную причину отсутствия у Соседова личной жизни

«Надо выглядеть достойно»: Пенкин объяснил, почему Соседов не может найти пару

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певец убежден, что в любви везет только тем, кто имеет приятную внешность.

Сергей Пенкин открыто посмеялся над музыкальным критиков Сергеем Соседов. По мнению Пенкина, экстравагантный критик не может найти себе партнера из-за неудачной внешности.

«Для того, чтобы встретить человека надо выглядеть достойно», — аргументировал свое мнение Сергей Пенкин в интервью на шоу «Алена, блин!».

Кроме того, певец ехидно подшутил над поредевшей прической музыкального критика.

К слову, про обоих Пенкина и Соседова давно ходят слухи об их нетрадиционной ориентации. Недавно Сергей Пенкин откровенно и честно рассказал о своем увлечении мужчинами. Помимо этого он высказался на тему покидающих Россию представителей шоу-бизнеса. По мнению артиста, российские звезды в других странах «никому не нужны». Как рассказал Пенкин, ему поступало множество предложений о сотрудничестве от Европы, но он патриот своей страны и предавать ее не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая Дана Борисова собрала с подписчиков 25 тысяч рублей.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

17:01
Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни
16:39
Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован к концу 2023 года
16:36
Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов
16:20
«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги
16:10
Собирается на отдых, а не на тот свет: Борис Моисеев планирует поездку в Юрмалу
16:02
Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
За всех пацанов огонь: опубликованы кадры боя батальона «Пятнашка» с ВСУ
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год