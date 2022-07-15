Еврокомиссия планирует смягчить санкции против России для экспорта продовольствия

Reuters: Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Kalker

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По данным агентства, изменения будут введены в ближайшее время.

Еврокомиссия планирует в ближайшее время внести ряд поправок в пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, еврокомиссия планирует внести изменения аккуратно, чтобы санкции не затрагивали российский экспорт зерна и продовольствия.

Незадолго до этого стало известно, что в новом пакете санкции члены комиссии хотят запретить России импортировать золото. Также Еврокомиссия планирует ввести новые ограничения на ряд товаров, которые могут использоваться в военных целях, к примеру машинное оборудование или товары химической промышленности.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейские страны в скором времени почувствуют обратный удар от антироссийских санкций и «начнут задыхаться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии был принят закон о запрете поставок российского газа, начиная со следующего года.

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