Журналист Евгений Киселев* объявлен в розыск

Журналист Евгений Киселев (внесен в список физлиц-иноагентов) объявлен в розыск МВД России. Об этом сообщается в базе ведомства.

Розыск осуществляется в рамках уголовного дела, однако по какой статье — не уточняется.

Министерство юстиции РФ 5 апреля внесло в реестр физлиц-иноагентов двух журналистов: Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, они стали первыми лицами в этом реестре.

Причина включения — журналисты осуществляют политическую деятельность в интересах иностранного государства — Украины. Журналисты проживают на территории республики, работают в местных СМИ, следовательно, финансируются зарубежным капиталом.

Киселев с 2008 года работает на Украине, точной информации о том, что он сменил гражданство — нет. В 2020 году журналист начал работу на телеканале «Украина 24».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре иностранные организации, в частности Bellingcat* и The Insider* признаны нежелательными в России.

* — внесен в список СМИ-иноагентов.