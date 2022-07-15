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Песков о ситуации с COVID: «Каждый персонально заботится о своем здоровье»

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Никита Кротов
Никита Кротов 28

Пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с коронавирусом

Фото, видео: Reuters / DADO RUVIC; 5-tv.ru

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Основная фаза пандемии коронавируса пришлась на 2020 год, медики разработали несколько вакцин для борьбы со страшным заболеванием.

В России вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Медики рекомендуют ревакцинацию тем, кому она показана в случае снижения количества антител. Прошлой осенью в окружении Владимира Путина переболело много людей. О том, стоит ли беспокоиться по данному поводу, журналистам ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тогда была вспышка, сейчас вспышки нет. Мы не можем сказать, пока нет или вообще нет. Сейчас иная ситуация, каждый заботится о своем здоровье», — говорит представитель Кремля.

Сам Песков отметил, что его прививка еще действует, однако не смог сказать прессе, ревакцинировался ли российский лидер.

«Не могу сказать, не знаю», — прокомментировал пресс-секретарь.

Основная фаза пандемии коронавируса пришлась на 2020 год, медиками было разработано несколько вакцин для борьбы со страшным заболеванием.

Ранее 5-tv.ru писал о комментарии Пескова по утверждению главы Минпромторга на должность вице-премьера.

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