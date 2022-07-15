Поразительное сходство: Байден зачитал одну и ту же речь на разных выступлениях

Не нужно знать английского языка, чтобы заметить идентичность речей президента.

Президент США Джо Байден прочитал фактически одну речь на двух разных публичных выступлениях. В социальных сетях распространилось видео, на котором два обращения американского лидера были склеены в один ролик.

При просмотре видео даже нет необходимости в понимании английского языка — любой слушатель сразу заметит идентичность высказываний американского президента. Первое выступление Джо Байдена состоялось 23 ноября, второе — 3 декабря минувшего года.

Пользователи сети высмеяли Джо Байдена и призвали его покинуть пост президента США.

Состояние психического здоровья 79-летнего президента уже давно вызывает у граждан США и наблюдателей по всему миру серьезные опасения. Недавно американский лидер случайно «засветил» перед камерами карточки, на которых для него были прописаны самые базовые человеческие действия, к примеру «нужно сесть», или «после речи вам надо опустить руки». Позднее эксперт в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, что в поведении Джо Байдена есть подозрения на серьезное психическое отклонение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джо Байден призвал добиваться провала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса.