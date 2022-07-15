Кабмин скорректировал выплаты медикам, работающим с коронавирусом
Врачи будут получать дополнительные проценты к окладу.
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
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Правительство РФ скорректировало выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Теперь они будут получать дополнительные 25% к окладу, говорится в постановлении кабмина.
«Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада <…> оказывающим медицинскую помощь <…> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.
Предыдущие выплаты медикам, работающим с коронавирусом, которые были введены в 2020 году, приостанавливаются до 31 декабря этого года.
Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, число случаев заболевания снижается, большинство пациентов лечатся в домашних условиях, даже не обращаясь к врачам. В то же время приходящие из Европы новые штаммы отличаются еще более низкой летальностью по сравнению с предыдущими вариантами «омикрона» и уже не приводят к росту госпитализаций.
1 июля Роспотребнадзор принял решение о снятии всех ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В ведомстве отметили снижение интенсивности эпидемического процесса и заявили о необходимости учитывать особенности циркуляции штамма «омикрон». Отмена ограничений в стране шла поэтапно, учитывалась динамика изменений эпидемиологической ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
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