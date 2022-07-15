МИД РФ обеспокоен спекуляциями о якобы исходящей из Приднестровья угрозе

В России обеспокоены продолжающимися спекуляциями о якобы исходящей из Приднестровья угрозе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывают обеспокоенность продолжающиеся спекуляции по теме якобы исходящей из Приднестровья угрозы. Опровержения Тирасполя, равно как и его неоднократные призывы к укреплению мира и стабильности на Днестре, в расчет не принимаются. Между тем, именно в Приднестровье в последние месяцы произошла серия вооруженных провокаций, балансирующих на грани втягивания региона в открытый конфликт», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что Москва отвергает попытки списать паузу в работе переговорного формата «5+2» на действия РФ на Украине. Захарова напомнила, что из-за позиции молдавской стороны еще в 2019 году было сорвано подписание протокола, который мог бы продвинуть процесс урегулирования. С тех пор из-за усиливающихся расхождений в позициях Кишинева и Тирасполя по основным вопросам не удалось провести ни одной встречи формата, отметила представитель МИД.

Также она выразила надежду на позитивные изменения в переговорном процессе между Молдавией и Приднестровьем.

«Главным в этих условиях представляется повышение динамики и результативности встреч политических представителей Кишинева и Тирасполя и заседаний их совместных отраслевых экспертных групп, наработки которых должны являться основой для переговорного процесса в многостороннем формате. Надеемся на позитивные подвижки на этом важном направлении», — заключила Захарова.

В начале июня Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии против миротворцев. Неизвестные запустили дрон, который скинул на территорию автопарка миротворческого подразделения два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5.

В мае в Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре «Маяк», который транслирует российские радиостанции. Злоумышленники хотели подорвать здание с помощью беспилотника, начиненного взрывчаткой.

Также сообщалось об атаках на важные объекты Приднестровья, в частности, на здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе. Ситуация в Приднестровье резко обострилась с началом российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Служба внешней разведки Украины (СВРУ) занималась вербовкой граждан Польши для получения сведений о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений.