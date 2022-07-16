Нового члена семьи Наталья Чистякова-Ионова назвала «голубоглазым чудом».

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, рассказала об увеличении числа домочадцев. Новым членом семьи оказался Бося — это породистый щенок. Собаку исполнительница назвала «голубоглазым чудом» и с удовольствием показала милого питомца в своем микроблоге.

Щенок еще совсем небольшой, но вызвал массу положительных эмоций у всех членов семьи. На видео слышны умилительные возгласы в адрес игривой собаки, а прогулка с милым животным одарила невероятными впечатлениями Наталью и ее детей. На участке загородного дома питомец чувствует себя замечательно и радостно играет с новыми хозяевами.

«Сразу видно — наш. Погуляли, теперь и сон по расписанию», — приводит слова артистки dni.ru.

Стоит отметить, что Бося — не первое животное в доме певицы. Еще два года назад вокалистка завела собаку по кличке Нала. Тогда исполнительница задумывалась о третьей беременности, но в итоге решилась на четвероногого друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза занервничала после заявления 15-летней дочери о небинарности.

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