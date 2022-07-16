Актеры «Ленкома» возмутились поведению Захаровой и защитили Варшавера

Актеры «Ленкома» возмутились поведению Александры Захаровой и встали на защиту Марка Варшавера. Артисты театра заявили, что устали от разборок между ними.

Александра Захарова не считает актера Марка Варшавера достойным поста руководителя театра «Ленком». Ранее за него отвечал ее отец Марк Захаров, но он скончался в 2019 году. Артистка спокойно участвовала в спектаклях, но затем рассорилась с начальником культурного учреждения. Кстати, ни одна Захарова конфликтует с ним. Как писало издание dni.ru, актриса Людмила Поргина на дух не переносит Марка Борисовича и раскрывает его грязные секреты.

Одно из самых громких обвинений Захаровой в адрес Варшавера — плохое управление в театре «Ленком». По мнению звезды «Убить дракона», именно из-за нового директора в театре стало хуже. Сам Варшавер не согласен с мнением артистки и указал на клевету в свой адрес.

«Каждое ее слово — ложь! Люди знают меня, знают, что происходит в театре и что сделано за те три года, которые нет с нами Марка Анатольевича. Когда меня назначили руководителем, она пошла по высоким кабинетам и стала говорить: „Уберите Варшавера — он загубил театр! Театр у нас сегодня — ниже плинтуса!“ Но „ниже плинтуса“ — это, простите, лучшие зарплаты в Москве, надежная социальная защита всех без исключения сотрудников, чистота и красота в театре», — заявил он.

Слова директора подтвердили и артисты театра. Например, Александр Збруев, который проработал в нем 60 лет, очень хвалит работу Варшавера. По его словам, разногласия с Захаровой не имеют смысла. Нынешний руководитель делает все возможное для улучшения культурного учреждения, а также не забывает об актерах.

«Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь, и творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя», — приводит его слова о работе руководства MK.RU.

Збруева поддержала актриса Анна Якунина. Она отметила, что из-за Александры Марковой «Ленком» оброс скандалами. Конфликты в культурных учреждениях не приветствуются, стоит прекратить ссорится и научиться уважению друг к другу, а также не портить репутацию руководства, считает артистка.

«Думать в это время о каких-то интригах — мелко. У нас в театре никогда не было закулисных склок, и Александра Марковна это прекрасно знает, — подчеркнула Анна. — И если у нее есть какие-то претензии, надо, наверное, выходить к труппе. Мы только и слышим о „грязном белье“ в „Ленкоме“, но это же не разговор о его художественной политике, развитии».

Она также отметила чуткость и понимание в работе Варшавера. Он освобождает дорогу молодым артистам и всегда прислушивается к мнению коллектива. Якунина рекомендовала Захаровой выйти с действующим директором «Ленкома» на нормальный диалог и спокойно разрешить конфликт.

В защите Варшавера к коллегам по цеху также присоединился Александр Лазарев-младший. Ему тоже неприятно, что театр погряз в интригах и слухах. Хоть он и понимает чувства Александры Марковной и делает скидку на недавно пережитую травму, все равно придерживается своей позиции. Актер уверен в нынешнем директоре «Ленкома» и полностью доволен его руководством.

«Выходят достаточно успешные премьеры, молодежь плотно занята в репертуаре. Театр живет, и я это вижу на собственном опыте: имею счастье репетировать новый спектакль и вижу, с какой радостью и удовольствием люди приходят на репетиции. Это о многом говорит. А Александра Марковна, хоть и является дочерью Марка Анатольевича, сейчас раскачивает лодку изнутри», — приводит слова сына Светланы Немоляевой.

Помимо них, за Варшавера выступили также артисты Виктор Раков, Игорь Миркурбанов и Сергей Степанченко. Они возмутились поведению Захаровой и заявили, что хотят скорейшего завершения неприятного конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты «Ленкома» не пришли в суд поддержать Александру Захарову.