Бегство военных официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объяснил успешными действиями ВС РФ и значительными потерями ВСУ.

С территории Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР) бегут националисты 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Минобороны РФ опубликовала соответствующие кадры.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, 45 военных батальона сдали свои позиции и потребовали ротировать их в западную часть Украины.

«На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские националисты нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны в Луганске, которая отвечает за безопасность города. В городе Артемовск ДНР Воздушно-космические силы России нанесли удар по месту дислокации националистической группировки «Правый сектор»*.

* — запрещена в РФ.