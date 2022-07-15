Минобороны сообщили о ликвидации националистов «Правого сектора»* в ДНР
Точечными ударами ВКС РФ уничтожено три сотни националистов и три десятка бронированной техники.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
В городе Артемовск Донецкой народной республики ВКС России нанесли удар по месту дислокации националистической группировки «Правый сектор»*. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Точечными ударами ВКС России уничтожено около трехсот националистов и до 30-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сообщил Игорь Конашенков.
Кроме того, представитель министерства сообщил, что в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области была ликвидирована казарма, в которой находилось около ста украинских боевиков. Также в районах Лугового и Новоандреевки огнем артиллерии были ликвидированы 70 националистов, 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВКС России ликвидировали гарнизонное здание дома офицеров в Виннице.
* — запрещена в РФ.
- 15 июл
- ВСУ специально обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ
- 15 июл
- Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 15 июл
- Участников спецоперации, получивших ранения, наградили медалями в Москве
- 15 июл
- Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-25 и МиГ-29
- 15 июл
- ВСУ отходят из Северска
- 15 июл
- Продюсер певицы Ротару объяснил, почему она боится высказаться о спецоперации
- 15 июл
- Минобороны РФ: в Харькове уничтожен пункт дислокации группировки «Кракен»
- 15 июл
- Минобороны: ВС РФ ликвидировали здание дома офицеров в Виннице
- 15 июл
- Силы ДНР зачищают восточные районы Северска
- 15 июл
- Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели
Читайте также
63%
-0.43 57.89
-0.45
Нашли ошибку?