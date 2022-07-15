Минобороны сообщили о ликвидации националистов «Правого сектора»* в ДНР

В городе Артемовск Донецкой народной республики ВКС России нанесли удар по месту дислокации националистической группировки «Правый сектор»*. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Точечными ударами ВКС России уничтожено около трехсот националистов и до 30-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель министерства сообщил, что в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области была ликвидирована казарма, в которой находилось около ста украинских боевиков. Также в районах Лугового и Новоандреевки огнем артиллерии были ликвидированы 70 националистов, 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВКС России ликвидировали гарнизонное здание дома офицеров в Виннице.

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