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Минобороны сообщили о ликвидации националистов «Правого сектора»* в ДНР

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 131

Точечными ударами ВКС РФ уничтожено три сотни националистов и три десятка бронированной техники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

В городе Артемовск Донецкой народной республики ВКС России нанесли удар по месту дислокации националистической группировки «Правый сектор»*. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Точечными ударами ВКС России уничтожено около трехсот националистов и до 30-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель министерства сообщил, что в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области была ликвидирована казарма, в которой находилось около ста украинских боевиков. Также в районах Лугового и Новоандреевки огнем артиллерии были ликвидированы 70 националистов, 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВКС России ликвидировали гарнизонное здание дома офицеров в Виннице.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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