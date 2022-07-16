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«Был не одинок»: Лепс высказался о выступающих в Донбассе коллегах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Григорий Лепс: в Донбасс едет выступать множество артистов

«Был не одинок»: Лепс высказался о выступающих в Донбассе коллегах

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Артист скромно попросил не делать из него «икону стиля».

Григорий Лепс, который уже неоднократно за время спецоперации посетил с концертами Донбасс, заявил, что, если надо, он готов поехать туда еще. При этом он попросил не делать из него «икону стиля», подчеркнув, что он не единственный из российских артистов, кто регулярно там выступает.

«Я там был не один. Масса коллег туда ездят, великолепных артистов, блестящих исполнителей. Они там работали честно, откровенно, для людей. Так что вы из меня икону этого стиля не делайте. Я в Донбассе был не одинок», — заявил Лепс в интервью «Известиям».

Певец затруднился назвать точное число поездок в Донбасс, отметив, что их было четыре или пять. Он также заявил, что в местных жителях его больше всего поражает несгибаемый характер и вера в то, что они делают.

«Сила воли плюс характер. А еще их сила духа, глаза людей, которые уверены в своей правоте. Там верят, что они на правильном пути, что делают нужное дело для России», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Григория Лепса с 60-летием, назвав его талантливым и неординарным человеком и поблагодарив за активное участие в жизни общества, в благотворительных и патриотических проектах. Накануне глава государства присвоил певцу звание народного артиста России.

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