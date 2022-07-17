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ERТ: на востоке Греции упал грузовой самолет украинской авиакомпании

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 49

По предварительным данным, пассажиров на борту воздушного судна не было.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; Twitter / akrokentrwos_2

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Грузовой самолет семейства «Ан» потерпел крушение неподалеку от городка Кавала, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

По сообщениям греческих СМИ, самолет направлялся из Сербии в Иорданию. Есть информация, что он принадлежал украинской авиакомпании.

Известно, что самолет упал за чертой города — в кукурузное поле. О погибших и пострадавших не сообщается. На борту было восемь членов экипажа.

Местные жители сняли момент крушения самолета на видео. По предварительным данным, у него загорелся двигатель, а при столкновении с землей, как можно заметить, раздался взрыв.

В Министерстве защиты граждан Греции высказали предположение, что на борту разбившегося самолета могут быть боеприпасы. На месте крушения уже работают военные и пожарные, область вокруг упавшего грузового судна оцеплена.

Ранеее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения Ан-2 под Краснодаром.

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