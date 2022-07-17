Инфекционист Тимаков назвал новый подвид «омикрона» более заразным
Специалист предположил, что маски могут не защитить от заражения новым вариантом коронавирусной инфекции.
Фото: www.globallookpress.com / Fleig / Eibner-Pressefoto via ww
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Новый омикрон-штамм ВА.2.75 заразнее предыдущего ВА.2 («стелс-омикрон»), однако не представляет особой опасности. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Это следующее поколение „стелс-омикрона“. Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагиозным, процентов на 16 минимум», — цитирует специалиста ТАСС.
Тимаков отметил, что из-за высокой заразности нового варианта вируса ношение масок может не защитить от заражения им. При этом вирус не должен вызвать тяжелых форм заболевания.
Омикрон-штамм ВА.2.75 был выявлен в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, США и Японии.
В июне новый субвариант «омикрона» обнаружили в России. Однако, как заявили в Роспотребнадзоре, благодаря противоэпидемиологическим мерам, вакцинации и перенесенным заболеваниям в стране сформировалась хорошая иммунная прослойка, поэтому широкое распространение субвариантов «омикрона» маловероятно.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, главный санитарный врач России Анна Попова спрогнозировала рост заболевания COVID-19 в стране из-за новых штаммов «омикрона».
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