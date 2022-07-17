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Инфекционист Тимаков назвал новый подвид «омикрона» более заразным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Специалист предположил, что маски могут не защитить от заражения новым вариантом коронавирусной инфекции.

Инфекционист Тимаков назвал новый подвид «омикрона» более заразным

Фото: www.globallookpress.com / Fleig / Eibner-Pressefoto via ww

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Тема:
Омикрон

Новый омикрон-штамм ВА.2.75 заразнее предыдущего ВА.2 («стелс-омикрон»), однако не представляет особой опасности. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Это следующее поколение „стелс-омикрона“. Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагиозным, процентов на 16 минимум», — цитирует специалиста ТАСС.

Тимаков отметил, что из-за высокой заразности нового варианта вируса ношение масок может не защитить от заражения им. При этом вирус не должен вызвать тяжелых форм заболевания.

Омикрон-штамм ВА.2.75 был выявлен в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, США и Японии.

В июне новый субвариант «омикрона» обнаружили в России. Однако, как заявили в Роспотребнадзоре, благодаря противоэпидемиологическим мерам, вакцинации и перенесенным заболеваниям в стране сформировалась хорошая иммунная прослойка, поэтому широкое распространение субвариантов «омикрона» маловероятно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, главный санитарный врач России Анна Попова спрогнозировала рост заболевания COVID-19 в стране из-за новых штаммов «омикрона».

Тема:
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