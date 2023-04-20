Заставит надеть маски? Чем опасен выявленный в России подвид коронавируса «арктур»

Граждане почти забыли про эпидемиологический режим, тем временем новый вариант COVID-19 уже начал распространяться по стране.

В России обнаружили новый подвид коронавируса «арктур», который намного заразнее «омикрона». Риск подхватить его повышается среди уже переболевших людей, рассказал Газете.ру руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Однако благодаря популяционному иммунитету у тех, кто уже успел переболеть этим штаммом, вероятность заразиться „арктуром“ значительно меньше», — отмечает вирусолог.

После вспышки «омикрона» у многих россиян еще сохранился иммунитет. Вирус наиболее опасен для граждан, которые были заражены первоначальным уханьским штаммом.

«Примерно 95% российских жителей сталкивались с подобными „омикрону“ штаммами. Более 70% точно. Но еще остались люди, которые пересидели пандемию и берегли себя на протяжении всей эпидемии. Кроме них, есть дети, которые никогда не заражались COVID-19. Именно они и находятся в основной группе риска», — считает Волчков.

Вирусолог прогнозирует, что у большинства заболевших новым видом вируса болезнь пройдет либо бессимптомно, либо вызовет острую фазу — в течение первых нескольких дней температура будет достигать 39 градусов. После этого она быстро спадет. Особо сильно ощущать на себе вирус будут те, кто получил большую дозу инфекции.

По данным Роспотребнадзора, на территории страны уже были выявлены первые случаи заражения этим подвидом вируса. Он протекает в более легкой форме, чем предыдущие. Специалисты предполагают, что в скором времени «арктур» может стать доминирующим. Наиболее эффективным способом борьбы с болезнью считается вакцинация.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России обнаружили новую разновидность COVID-19.