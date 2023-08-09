В Индии обнаружили новый штамм COVID-19

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19 0

В Индии сообщили о появлении случаев заражения новым подвариантом COVID-19 Eris

В Индии обнаружили новый штамм COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Dinesh Gupta

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Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

Эксперты полагают, что этот подвид происходит от «Омикрона».

В Индии обнаружен новый подвариант COVID-19 под названием Eris. Об этом сообщили представители местного консорциума по геномике — паниндийской сети лабораторий, созданной для мониторинга геномных вариаций коронавируса. Информация прозвучала на обзорном совещании на прошлой неделе.

В свою очередь авторы The Economic Times пишут, что учащающиеся случаи инфицирования этим видом коронавируса вызывают серьезное беспокойство у жителей Великобритании. При этом источники издания утверждают, что на данный момент не зафиксировано ни потенциально опасных вспышек, ни стремительного роста заболеваемости.

В материале отмечается, что новый штамм EG.5.1 (Eris) происходит от подвида «Омикрон», впервые о нем стало известно в марте 2023 года. Первый случай инфицирования был выявлен в июле в Великобритании. Лондон продолжает говорить об увеличении количества пациентов с Eris, члены индийского консорциума характеризуют заболеваемость фразой «от случая к случаю».

По информации Министерства здравоохранения Индии, за минувшие сутки в стране новый штамм диагностировали у 54 человек. С момента открытия данного подвида коронавируса число пациентов с соответствующим недугом достигло 1574.

Тем временем, как сообщал 5-tv.ru, на Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса.

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