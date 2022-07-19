Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Кентавр» наступает: как защититься от нового подвида СОVID и чем он опасен

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 149

Вирусолог Нетесов рассказал о защите от нового субварианта коронавируса «кентавр»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Омикрон

«Кентавр» абсолютно точно не является новым видом COVID-19, подчеркнул доктор биологических наук. Но что же от него ждать?

В Роспотребнадзоре подтвердили пять случаев заболевания новым подвидом COVID-19 «кентавр» в Москве. Специально для 5-tv.ru заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал подробнее о разновидности «омикрона» и о том, как от нее защититься.

Эволюция вируса

«Во-первых, это абсолютно точно не новый вид. Это — субвариант омикрона, и дело в том, что он передается, судя по всему, еще легче, чем омикрон, — подчеркнул специалист. — Но опаснее он или не опаснее, чем омикрон, — это сейчас трудно сказать. Хотя по такой предварительной оценке он все-таки менее опасен в плане патогенеза, чем исходный омикрон. Это его субвариант».

Академик РАН отметил, что существует эволюционная ветка коронавируса. Он модифицировался уже несколько раз — появлялись «альфа», «бета», «гамма», «дельта». Эти варианты представляют собой эволюцию исходного уханьского штамма, пояснил Нетесов.

«Дело в том, что пока этот вариант циркулирует во множестве людей, происходит постепенный отбор вариантов, скажем так, еще легче передаваемых от человека к человеку, — объяснил ученый. — И вот эти варианты мы называем уже не просто вариантами «альфа», «дельта», «омикрон». Мы называем их уже субвариантами, поскольку они все-таки являются дочерними от варианта «омикрон».

Кто в зоне риска

Говоря о распространении «кентавра», вирусолог отметил, что столица — первый город России, куда попадают новые субварианты COVID-19. Причина тому — прохождение через Москву в той или иной мере большинства международных рейсов.

По мнению Нетесова, необходимо принимать уже хорошо известные всем противоэпидемические меры для всех граждан, входящих в группы риска.

«Это лица старше 60 лет, больные диабетом 1 или 2 типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели», — перечислил доктор биологических наук.

Как защититься

Он настоятельно рекомендовал сделать прививку тем, кто никогда ее не делал. Также специалист обратил внимание на поведение в людных местах.

«Надо все-таки себя вести в общественных местах с предосторожностью. Маски лучше всего надевать», — подчеркнул Нетесов.

Тем же, у кого подходят сроки ревакцинации в ближайшие пару месяцев, вирусолог посоветовал дождаться сентября-октября — тогда будет выпущена новая версия «Спутника-V», направленная на борьбу с «омикроном».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инфекционист Тимаков назвал новый подвид «омикрона» более заразным.

Тема:
Омикрон
17 июл
Инфекционист Тимаков назвал новый подвид «омикрона» более заразным
15 июн
«Спутник V» показал эффективность в 97% против госпитализации с омикроном
12 мар
Эпидемиолог Руженцова перечислила причины появления сыпи при «омикроне»
4 мар
Врач рассказала, почему кашель при «омикроне» нельзя лечить муколитиками
26 февр
Врачи назвали факторы, усиливающие последствия COVID-19
26 февр
Холестерин и тромбы: как кровь и сердце страдают от коронавируса
23 февр
Врач Болибок: «омикрон» часто приводит к тромбозу сетчатки глаза
22 февр
Попова допустила смягчение COVID-ограничений для кафе и театров
20 февр
«Омикрон» начинает отступать, но на подходе очередная волна пандемии
18 февр
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о болезни: «Думала, я бессмертная»
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

17:00
Быть русским — круто: рэпер Рич представит самый патриотический альбом года
16:55
В Кремле прокомментировали заявления Киева по Черноморскому флоту и Крыму
16:44
В сопровождении истребителей: ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем
16:35
Диагноз с сюрпризом: в Омске врачи приняли роды у не знавшей о беременности женщины
16:30
Американский самолет «Судного дня» замечен над Средиземным морем
16:28
Россиян предупредили о мощной магнитной буре и ее последствиях

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Женщина с непростой судьбой: главная трагедия в жизни Писанки
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год