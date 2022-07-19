«Кентавр» наступает: как защититься от нового подвида СОVID и чем он опасен

«Кентавр» абсолютно точно не является новым видом COVID-19, подчеркнул доктор биологических наук. Но что же от него ждать?

В Роспотребнадзоре подтвердили пять случаев заболевания новым подвидом COVID-19 «кентавр» в Москве. Специально для 5-tv.ru заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал подробнее о разновидности «омикрона» и о том, как от нее защититься.

Эволюция вируса

«Во-первых, это абсолютно точно не новый вид. Это — субвариант омикрона, и дело в том, что он передается, судя по всему, еще легче, чем омикрон, — подчеркнул специалист. — Но опаснее он или не опаснее, чем омикрон, — это сейчас трудно сказать. Хотя по такой предварительной оценке он все-таки менее опасен в плане патогенеза, чем исходный омикрон. Это его субвариант».

Академик РАН отметил, что существует эволюционная ветка коронавируса. Он модифицировался уже несколько раз — появлялись «альфа», «бета», «гамма», «дельта». Эти варианты представляют собой эволюцию исходного уханьского штамма, пояснил Нетесов.

«Дело в том, что пока этот вариант циркулирует во множестве людей, происходит постепенный отбор вариантов, скажем так, еще легче передаваемых от человека к человеку, — объяснил ученый. — И вот эти варианты мы называем уже не просто вариантами «альфа», «дельта», «омикрон». Мы называем их уже субвариантами, поскольку они все-таки являются дочерними от варианта «омикрон».

Кто в зоне риска

Говоря о распространении «кентавра», вирусолог отметил, что столица — первый город России, куда попадают новые субварианты COVID-19. Причина тому — прохождение через Москву в той или иной мере большинства международных рейсов.

По мнению Нетесова, необходимо принимать уже хорошо известные всем противоэпидемические меры для всех граждан, входящих в группы риска.

«Это лица старше 60 лет, больные диабетом 1 или 2 типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели», — перечислил доктор биологических наук.

Как защититься

Он настоятельно рекомендовал сделать прививку тем, кто никогда ее не делал. Также специалист обратил внимание на поведение в людных местах.

«Надо все-таки себя вести в общественных местах с предосторожностью. Маски лучше всего надевать», — подчеркнул Нетесов.

Тем же, у кого подходят сроки ревакцинации в ближайшие пару месяцев, вирусолог посоветовал дождаться сентября-октября — тогда будет выпущена новая версия «Спутника-V», направленная на борьбу с «омикроном».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инфекционист Тимаков назвал новый подвид «омикрона» более заразным.