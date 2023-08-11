Мир захлестнула паника: новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение

На Западе нагнетается настоящая истерика. Начнется ли снова пандемия?

Весь мир сегодня напугали предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом штамме коронавируса «Эрис». Это подвид уже известного «Омикрона», но только распространяется гораздо быстрее.

Новый штамм уже охватил более 50 стран, выявлен он и в России. Наши специалисты не спешат бить тревогу и отмечают, что заболевание проходит легко.

Однако на Западе нагнетается настоящая истерика. Людям говорят, что вот-вот придется вновь носить маски и разрабатывают вакцины. О том, кому выгодна эта искусственная паника рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.