Мир захлестнула паника: новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение

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Новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

На Западе нагнетается настоящая истерика. Начнется ли снова пандемия?

Весь мир сегодня напугали предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом штамме коронавируса «Эрис». Это подвид уже известного «Омикрона», но только распространяется гораздо быстрее.

Новый штамм уже охватил более 50 стран, выявлен он и в России. Наши специалисты не спешат бить тревогу и отмечают, что заболевание проходит легко.

Однако на Западе нагнетается настоящая истерика. Людям говорят, что вот-вот придется вновь носить маски и разрабатывают вакцины. О том, кому выгодна эта искусственная паника рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Тема:
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