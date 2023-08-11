Мир захлестнула паника: новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение
Новый штамм коронавируса «Эрис» начинает распространение
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru
На Западе нагнетается настоящая истерика. Начнется ли снова пандемия?
Весь мир сегодня напугали предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом штамме коронавируса «Эрис». Это подвид уже известного «Омикрона», но только распространяется гораздо быстрее.
Новый штамм уже охватил более 50 стран, выявлен он и в России. Наши специалисты не спешат бить тревогу и отмечают, что заболевание проходит легко.
Однако на Западе нагнетается настоящая истерика. Людям говорят, что вот-вот придется вновь носить маски и разрабатывают вакцины. О том, кому выгодна эта искусственная паника рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
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