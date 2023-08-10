Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику

Новый подвид коронавируса не отличается по симптомам от предшественников, зато обладает пугающим преимуществом.

В мире стремительно распространяется новый вариант коронавируса, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о штамме EG.5 «Эрис». Он происходит от уже небезызвестного штамма «Омикрон». Впервые был обнаружен в феврале 2023-го и сейчас наблюдается в 51 стране. По данным ВОЗ, частота выявления «Эриса» в мире на сегодняшний день составляет 11,6% от общего количества. Врачи отмечают у этой разновидности коронавируса более высокую эффективность распространения, чем у вариантов-предшественников — «Арктура» и «Кракена».

Пока штамм ковида «Эрис» выявлен в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В России, по данным Роспотребнадзора, с апреля 2023 зафиксировано 17 единичных случаев заражения. Исходя из этого, риски заразиться ковидом «эрис» в России есть, как и вероятность осложнения эпидемиологической ситуации.

«В целом, по оценке ВОЗ, наблюдается рост доли EG.5.1, более эффективное распространение и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания», — пояснили в ведомстве.

Насколько опасен новый вариант коронавируса и какие у него симптомы, Пятому каналу эксклюзивно пояснил эпидемиолог Николай Крючков.

Насколько опасен коронавирус «Эрис»

Эксперт подтвердил более мощную «броню» коронавируса, однако при этом поспешил успокоить: мир уже наблюдал такие мутации вируса и раньше.

«Фактически он более заразен. Эта заразность, по всей видимости, обусловлена сниженной способностью предшествующего иммунитета нейтрализовать вот этот подвариант коронавируса. То есть ранее выработанный иммунитет, как правило, либо после вакцинации, либо приобретенный естественным путем в результате заболевания ковидом, несколько хуже, не критично, но несколько хуже справляется с новым вариантом», — объяснил Крючков.

Кроме того, если верить косвенным лабораторным данным, новый вид «Эрис» лучше поражает целевые клетки человека.

«На сегодняшний день в США на первом месте среди всех разных вариантов — EG.5.1. На втором месте фактически уже остался „Артур“, который до этого доминировал. И процесс смены доминирующей подлинии произошел буквально за несколько недель. Поэтому скорость распространения высокая. Но сказать, что она феноменально высокая, тоже нельзя», — добавил врач.

Симптомы нового вида коронавируса

По симптоматике «Эрис» ничем не отличается от своих «собратьев»:

кашель,

насморк,

лихорадка,

боль в горле,

чувство сдавленности в груди.

Почему новые штаммы коронавируса опаснее предыдущих

Каждый новый подвид коронавируса (на сегодняшний день речь идет об «Эрисе») оказывается более эволюционно выигрышным, чем ранее существовавший. По словам эпидемиолога, ничего нового в этом процессе нет. И все предшествующие линии и тем более подлинии «Омикрона» именно таким путем и развивались.

«То есть они становились несколько более разными, фактически восстанавливая высокую чувствительность популяции к заражению SARS-CoV-2 инфекцией. Подобным же образом мы видели, как и „Цербер“ и „Артур“, и предшествующие другие подлинии коронавируса, смещали предшествующие доминирующие подварианты. Мы видим тот же самый процесс, только с новым участником», — сказал эксперт.

Происходит следующее: с течением времени популяция становится менее чувствительной и более защищенной в отношении доминирующих линий вируса. Тогда вирус эволюционно мутирует. И если первые «братья» коронавируса существенно отличались от «прародителя», то сейчас разница от предшествующей подлинии не очень высокая.

«Так произошло, например, с появлением Альфа-линии, Бета-линии, потом Дельта, ну и, соответственно, „Омикрона“. Но там разница в заразности была колоссальная: 70%, когда Альфа-линия появилась, 50%, когда, например, Дельта-линия появилась. Сейчас разница значительно более скромная», — пояснил Крючков.

Однако даже одна более выигрышная аминокислотная замена в М-белке приводит к всплеску инфицирования коронавирусом.

«Мы видим, что с учетом благодатной для вируса почвы на сегодняшний день противоковидные ограничения и уровень вакцинации в мире в целом крайне недостаточен. Даже несмотря на летний период, мы видим фактически резкий рост заболеваемости за счет того, что появляются немножко более сильные, немножко более заразные варианты коронавирусной инфекции», — подытожил эпидемиолог.

И тем не менее пока специалисты не отмечают высоких рисков повторения массовой волны заражений и скачкообразного роста заболеваемости, как было в 2020-м году. Полностью отрицать такую вероятность невозможно, но при соблюдении противоинфекционных и противоковидных мер неблагоприятного сценария вполне можно избежать.

«Пандемия перешла из острой в подострую фазу уже довольно давно, но не исключено, что опять в какой-то момент неожиданно, как правило, для нас может опять перейти в острую фазу. Эволюция коронавируса продолжается. Создается высокая и не очень контролируемая заболеваемость. И в силу случайного стечения обстоятельств может появиться такой подвариант или даже новый вариант коронавируса, который будет обладать значительно измененными, усиленными свойствами», — пояснил свою позицию эксперт.

Изменение симптомов коронавируса в 2023

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Личный архив Евгения Тимакова; 5-tv.ru

Любая коронавирусная инфекция, проникая в организм, поражает различные органы и системы, объяснил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Это проявляется как нарушение в работе верхних дыхательных путей (боли в горле, осиплость, насморк, кашель) и желудочно-кишечного тракта (дискомфорт в животе, расстройство стула). Также отмечаются «сбои» со стороны центральной нервной системы.

Однако в 2023 году появились существенные отличия. Так, путь к выздоровлению стал длиннее по одной причине.

«За исключением того, что немного меняется картина самого инфекционного процесса, длительней стала температура. Более выраженное состояние потливости ночью. Человек больше устает, сильнее выражены головные боли и боли в горле. А температура длительная — от семи до десяти дней, что требует дифференцировки с присоединением бактериального процесса и учащается регламент сдачи анализов», — рассказал эксперт.

При этом велики риски развития осложнений с летальным исходом, так как происходит нарушение функционирования сердечно-сосудистой системы. Перенесенный ковид может вызвать образование тромбов, а также отсроченные инфаркты и инсульты.

Чем еще опасен коронавирус в 2023

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Известная «фишка» ковида в виде потери обоняния сейчас встречается крайне редко. В перечень наиболее частых симптомов вошли другие проявления болезни, пояснил терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

«Особенно характерны сильная головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день, как правило, не бывает», — сказал терапевт.

А вот со второго-третьего дня к симптомам коронавируса часто присоединяется пугающе сильное воспаление в горле.

«Боль настолько выраженная, что пациент иногда даже не может глотать пищу, приходится питаться через трубочку. Если мы говорим про дыхание, то эта симптоматика развивается тоже не сразу. Начиная с третьего-четвертого дня, пациент отмечает довольно сильный дискомфорт в грудной клетке, но он проходит намного быстрее, чем при более раннем коронавирусе», — рассказал Алексей Жито.

Для этого периода характерно появление кашля без мокроты. А вот жалоб на боли в коже, кожную сыпь и потерю обоняния все еще встречаются. Таким образом, при плохом самочувствии и подозрении на заражение коронавирусом стоит обратить внимание на следующие симптомы:

лихорадка;

сильная интоксикация;

головная боль;

светобоязнь, слезотечение, сухость в глазах, боль при повороте глаз;

острая боль в горле и чувство першения;

болевой синдром в пояснице и мышцах.

Поэтому при появлении любых тревожных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом для получения своевременной медицинской помощи.

Как отличить «новый» коронавирус от гриппа и ОРВИ

Определить «на глаз», чем заразился человек, не получится. Доктор Тимаков подчеркнул, что для этого потребуется помощь специалистов из лаборатории.

«Никаким образом его (коронавирус. — Прим. ред.) не отличить. Нужно сдавать мазки и проверять, какой вирус. Сдавать мазок на ОРВИ и ковид», — пояснил эксперт.

На основе полученных данных медики составят тактику своевременного лечения пациента.

Как передается коронавирус в 2023

Патоген передается воздушно-капельным путем во время кашля и чихания больного человека. Кроме того, специалисты напоминают, про контактный путь передачи инфекции, то есть через прикосновения.

Самый заразный: чем опасен новый вариант ковида «кракен» и как от него спастись

Профилактика коронавируса

Чтобы избежать заражения COVID-19, врачи рекомендуют выполнять определенные правила:

Соблюдать личную гигиену

Всегда мыть руки при возвращении с улицы в помещение (дом, офис). Для профилактики инфекции желательно пользоваться антибактериальными влажными салфетками или дезинфицирующими растворами.

Не трогать лицо руками

Медики напоминают, не подносить руки к носу и глазам. Вирус быстрее всего попадает в организм через слизистую оболочку. При чихании — прикрывать нос и рот платком.

Избегать места скопления людей

Стоит отказаться от ненужных поездок и посещения крупных торговых центров, общественных мест с массовым скоплением людей.

«Помимо ношения масок, человеку, который болеет, нужно стараться не ходить в общественные места, чтобы не заражать окружающих. Все переносят инфекцию по-разному. У кого-то это может быть в легкой форме, а у кого-то в более тяжелой», — порекомендовал инфекционист Тимаков.

Вакцинироваться

Вакцина — единственное надежное средство профилактики вируса. Пройдя вакцинацию, можно остановить заражение и защититься от его тяжелых последствий.