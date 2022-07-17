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«Такого еще не было»: Бондарчук готова разделить мужа с другой женщиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 351

Светлана Бондарчук пообещала своему мужу секс втроем

«Такого еще не было»: Бондарчук готова разделить мужа с другой женщиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Известная журналистка и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что не прочь поэкспериментировать.

Светлана Бондарчук готова провести ночь со своим мужем Сергеем Харченко и еще одной женщиной. Это выяснилось в ходе YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом», где 53-летняя журналистка и ее супруг прошли тест от сексолога Ольги Василенко.

Отвечая на вопросы эксперта, пара проявила себя неожиданно раскованной в том, что касается интимных отношений. Например, супруги с удовольствием побывали бы на тематических вечеринках и устроили ночь любви на пляже. Также оба заявили, что не прочь пригласить в свою постель другую женщину.

«У нас было много экспериментов, но такого еще не было. Мне кажется, мы достаточно открыто говорим и пробуем то, что нам интересно. Если появляется запрос на что-то фантазийное и если это не является противофазой для партнера», — сказала Бондарчук.

К слову, идею провести ночь с еще одним мужчиной телеведущая и ее супруг не оценили.

Ранее 5-tv.ru раскрыл секрет идеальной фигуры Светланы Бондарчук. Оказалось, что он прост: звезда регулярно посещает спортзал, где занимается йогой, но не как духовной практикой, а именно как спортом.

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