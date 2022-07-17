Саудовская Аравия во время визита президента США подала заявку на вступление в БРИКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; 5-tv.ru

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Настоящая восточная политика во всей красе. Даже хулящего страну политика нужно принять достойно, ничего не обещать, а также действовать в своих интересах.

Сейчас все силы Запада направлены на то, чтобы не допустить возрождение Донбасса и победы России. Ради этого президент Байден наступил на свою гордость и всей американской нации, полетев на Ближний Восток уговаривать арабов обвалить цену на нефть.

Очень показательный кадр — приветствие на «кулачках» с саудовским наследным принцем.

А ведь как поливала американская пресса принца грязью после убийства скандального журналиста Хашшоги, уверяя, что наследник престола чуть ли не лично отдавал приказ на устранение.

А когда Америке стало очень нужно, про права, свободы, идеалы можно и забыть. Впрочем, знакомо. Традиционно Саудовская Аравия была главным партнером США в мусульманском мире, а по «близости» отношений уступала на Ближнем Востоке разве что Израилю, в который Байден тоже заехал. И выдал при этом очередную порцию нелепостей, но на него уже махнули рукой: не упал, и ладно.

Любопытно, что именно во время визита Байдена на Ближний Восток, БРИКС — организация, которая все больше становится Антиподом западной либеральной диктатуре, — заявила о серьезных планах на расширение. Турция, Египет и — внимание — Саудовская Аравия готовятся подать заявки на вступление. Что немного раньше сделали Иран и Аргентина.

Понятно, что процесс присоединения будет идти не быстро, но получится уже десять действующих стран, которые контролируют ключевые регионы мира за исключением Северной Америки и Западной Европы — и это более чем серьезно.

Вот так на наших глазах и складывается многополярный мир, ядром которого являются крепкие связи России, Индии и Китая и общее неприятие давления самоназначенных богоизбранными англосаксов.

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