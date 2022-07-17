ДНК-тест не обманешь: озвучена правда о внебрачных сыновьях Абдулова

Сразу двое мужчин объявили себя наследниками легендарного актера.

Оба мужчины, которые несколько месяцев назад выдали себя за внебрачных сыновей умершего в 2008 году народного артиста РСФСР Александра Абдулова, не имеют с актером никакого родства. Это показала экспертиза ДНК, результаты которой озвучили в эфире Первого канала.

Один из них, 47-летний петербургский рок-музыкант Сергей Шиподько ранее утверждал, что его мать в 1972 году познакомилась с Абдуловым в одном из московских ресторанов. В результате короткого романа через год на свет появился мальчик. Со слов Шиподько, мать якобы даже специально привозила и показывала его Абдулову, но тот лишь отмахнулся. Сама женщина умерла несколько лет назад от ишемии сердца, перед смертью раскрыв сыну тайну его происхождения.

Если Шиподько мог искренне ошибаться относительно своего родства с Абдуловым, то второй мнимый сын актера Александр Коваль, скорее всего, сознательно пошел на обман, чтобы «поймать хайп» и погреться в лучах славы звезды отечественного кино.

Так, журналисты выяснили, что Коваль воспитывался в полной семье, более того, его настоящий отец жив. Друг молодого человека Денис Рыбарев рассказал, что знает семью Коваля с детства, а историю с родством Александр придумал вместе со своей подругой Аленой. В курсе была и мать Коваля, которая даже поддержала сына в обмане, заявив, что «для славы все способы хороши».

Сам Коваль на программу не приехал, однако его подруга продолжает настаивать на его родстве с Абдуловым и заявила, что они, вероятно, будут оспаривать результаты ДНК-теста в суде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Мария Голубкина стала гостем телешоу, посвященного внебрачным детям Александра Абдулова. Во время разговора артистка намекнула, что тоже может быть одной из его наследниц.