Обвиняемый в убийстве Синдзо Абэ намекал на свои планы в тайном письме

Обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами предупредил о намерении совершить покушение в письме. Описание своих мотивов он отправил блогеру, который критиковал секту «Церковь объединения». Организация разорила семью Ямагами, а экс-глава государства, считал мужчина, был ней связан. Об этом пишет японская пресса.

Конверт с письмом обвиняемого в преступлении не был подписан. Внутри лежала копия требования о возврате пожертвований с указанием имени и адреса. Мать Ямагами отдавала деньги «Церкви объединения», он винил секту в желании нажиться на доверчивых последователях, но не нашел иного способа выразить свой протест и добиться справедливости. Блогера, получившего письмо, мужчина не знал, был лишь знаком с его работой и сочувствовал критике «Церкви».

Как пишет газета Yomiuri, почтовая марка указывала, что письмо было отправлено 7 июля из города Окаяма, где за день до убийства Синдзо Абэ произносил речь. Изначально покушение планировалось в этом городе, но реализовать его не удалось. До своей жертвы обвиняемый добрался в городе Нарана на следующий день. Глава японской полиции признал, что охрана Абэ не справилась со своей задачей.

По данным журналистов, мать Ямагами пожертвовала «Церкви» около 100 миллионов иен (более 41 миллиона рублей). Женщина попала в секту после самоубийства мужа. Семья получила страховку, оставшись без кормильца — именно эти средства, а также выручку с продажи жилья вдова направляла организации. Разорившаяся семья не смогла позволить себе дать образование Тэцуя Ямагами. Представители секты в свою очередь заявили, что вернули половину пожертвований.

Покушение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Злоумышленник стрелял в политика из самодельного оружия, прогремели два выстрела, одна пуля попала в шею. Впоследствии в доме Ямагами полицейские нашли еще несколько самодельных стволов и взрывчатые вещества. Экс-премьеру Японии было 67 лет. Его посмертно наградят высшей государственной наградой Японии — орденом Хризантемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Китая устроили массовое празднование в ночных клубах после гибели Синдзо Абэ.