Стали известны жуткие подробности крушения вертолета Robinson на Камчатке

Сгоревшее воздушное судно и тела трех погибших были найдены через сутки после потери связи. Среди несчастных — известный биатлонист Игорь Малиновский.

Останки погибших туристов после крушения вертолета Robinson на Камчатке растаскивали медведи. Об этом сообщили источники 5-tv.ru. Тела чемпиона мира по биатлону Игоря Малиновского, управлявшего судном, а также его пассажиров Зои Кайгородовой и Сергея Колесняка были обнаружены с воздуха в 13 километрах южнее вулкана Узон рядом с обгоревшей машиной.

Сообщение о пропаже вертолета со спортсменом и его друзьями, прилетевшими на девятидневный тур по Камчатке, поступило в региональное отделение МВД вечером 16 июля от сотрудников МЧС. К этому моменту почти десять часов велись поиски пропавшего с радаров Robinson. Экскурсионный коммерческий маршрут проходил из кальдеры вулкана Узон, расположенной на территории Кроноцкого государственного природного заповедника — к 19:00 по местному времени он должен был приземлиться в конечном пункте в селе Мильково. Но ни возвращения, ни выхода на связь не произошло.

Полет был зарегистрирован, хотя прежде сообщалось обратное. В течение некоторого времени вертолет находился в зоне видимости радаров, потом пропал. Поисковики и спасатели не смогли тут же приступить к работе из-за неблагоприятных погодных условий, только на следующий день удалось обследовать маршрут и обнаружить сгоревший Robinson и тела, истерзанные зверями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем были жертвы крушения вертолета на Камчатке.