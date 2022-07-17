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Стали известны жуткие подробности крушения вертолета Robinson на Камчатке

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 047

В МЧС раскрыли детали обнаружения рухнувшего на Камчатке вертолета Robinson

Стали известны жуткие подробности крушения вертолета Robinson на Камчатке

Фото: www.globallookpress.com / Christian Zappel

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Сгоревшее воздушное судно и тела трех погибших были найдены через сутки после потери связи. Среди несчастных — известный биатлонист Игорь Малиновский.

Останки погибших туристов после крушения вертолета Robinson на Камчатке растаскивали медведи. Об этом сообщили источники 5-tv.ru. Тела чемпиона мира по биатлону Игоря Малиновского, управлявшего судном, а также его пассажиров Зои Кайгородовой и Сергея Колесняка были обнаружены с воздуха в 13 километрах южнее вулкана Узон рядом с обгоревшей машиной.

Сообщение о пропаже вертолета со спортсменом и его друзьями, прилетевшими на девятидневный тур по Камчатке, поступило в региональное отделение МВД вечером 16 июля от сотрудников МЧС. К этому моменту почти десять часов велись поиски пропавшего с радаров Robinson. Экскурсионный коммерческий маршрут проходил из кальдеры вулкана Узон, расположенной на территории Кроноцкого государственного природного заповедника — к 19:00 по местному времени он должен был приземлиться в конечном пункте в селе Мильково. Но ни возвращения, ни выхода на связь не произошло.

Полет был зарегистрирован, хотя прежде сообщалось обратное. В течение некоторого времени вертолет находился в зоне видимости радаров, потом пропал. Поисковики и спасатели не смогли тут же приступить к работе из-за неблагоприятных погодных условий, только на следующий день удалось обследовать маршрут и обнаружить сгоревший Robinson и тела, истерзанные зверями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем были жертвы крушения вертолета на Камчатке.

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