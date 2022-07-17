Названы имена всех погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке
Воздушное судно, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский, пропало с радаров 16 июля, на следующий день оно было обнаружено сгоревшим в 13 километрах от вулкана Узон.
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nechaev
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Стали известны новые подробности крушения вертолета Robinson на Камчатке, при котором погибли три человека. Воздушным судном управлял чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский. Его пассажирами были Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Последний являлся директором по развитию цифрового канала Tele2. Кайгородова в прошлом работала топ-менеджером компаний «Эльдорадо», Simple и «ЦУМ». Недавно девушка создала компанию по производству средств гигиены. По данным 5-tv.ru, погибшие прилетели на Камчатку в девятидневный тур.
Вертолет, которым управлял биатлонист, пропал с радаров 16 июля. Параллельно поискам было возбуждено уголовное дело. На следующий день машина была обнаружена сгоревшей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в социальных сетях рассказал, что Robinson выполнял частный рейс, группа туристов не регистрировала свой полет. Тела были найдены на месте падения Robinson в 13 километрах южнее вулкана Узон.
К месту обнаружения вертолета направили группу спасателей. В поисках принимал участие экипаж Ми-8. В качестве причины крушения вертолета, предварительно, назывались низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Предположительно, воздушное судно долетело до Долины гейзеров, после чего с техникой проблемы, неполадки со связью отмечались с самого начала маршрута. 25-летний Игорь Малиновский увлекался вертолетными прогулками, занимался в летном училище, его отец — опытный пилот.
Игорь Малиновский.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке самолета на дороге под Рязанью, из-за которой в двух поселках был отключен свет.
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