Названы имена всех погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке

Стали известны новые подробности крушения вертолета Robinson на Камчатке, при котором погибли три человека. Воздушным судном управлял чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский. Его пассажирами были Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Последний являлся директором по развитию цифрового канала Tele2. Кайгородова в прошлом работала топ-менеджером компаний «Эльдорадо», Simple и «ЦУМ». Недавно девушка создала компанию по производству средств гигиены. По данным 5-tv.ru, погибшие прилетели на Камчатку в девятидневный тур.

Фото: Facebook* / Зоя Кайгородова/Сергей Колесняк

Вертолет, которым управлял биатлонист, пропал с радаров 16 июля. Параллельно поискам было возбуждено уголовное дело. На следующий день машина была обнаружена сгоревшей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в социальных сетях рассказал, что Robinson выполнял частный рейс, группа туристов не регистрировала свой полет. Тела были найдены на месте падения Robinson в 13 километрах южнее вулкана Узон.

К месту обнаружения вертолета направили группу спасателей. В поисках принимал участие экипаж Ми-8. В качестве причины крушения вертолета, предварительно, назывались низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Предположительно, воздушное судно долетело до Долины гейзеров, после чего с техникой проблемы, неполадки со связью отмечались с самого начала маршрута. 25-летний Игорь Малиновский увлекался вертолетными прогулками, занимался в летном училище, его отец — опытный пилот.

Игорь Малиновский. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке самолета на дороге под Рязанью, из-за которой в двух поселках был отключен свет.

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