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Власти Британии разработали план действий на случай возможного конфликта с Россией

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 210

Глава британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон назвал РФ «угрозой всему миру», хотя никаких доказательств тому не привел.

Власти Британии разработали план действий на случай возможного конфликта с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Pool Dirk Waem

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Великобритания активно готовит самолеты для прямого конфликта с Россией. Об этом сообщил глава штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон в эфире телеканала Sky News.

Он заявил, что видит необходимость быть начеку и держать воздушные судна в полной боевой готовности на случай, если Россия «вдруг решит напасть».

«Мы должны быть готовы к этому. <…> Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы», — цитирует Уигстона Sky News.

Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Евросоюз и НАТО создают коалицию для противостояния с Россией. Он отметил, что сотрудники ведомства внимательно следят за действиями Брюсселя в этом направлении. Не исключены и многочисленные провокации под «удобными» Западу предлогами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой лаконичный и в то же время дельный совет дал Сергей Лавров членам Евросоюза.

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