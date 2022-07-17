Российская сторона предупредила офис Зеленского, что с подобными угрозами они рискуют получить такой мощный «ответ», что не смогут с ним совладать.

Киеву пригрозили ответным ударом при атаке на Крымский мост

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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При попытке атаковать Крымский мост Киев получит в ответ сокрушительный удар, от которого он не сможет оправиться. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

Как отметил Шеремет, ответный удар будет нанесен по логистическим каналам и центрам командования Киева, и офису Зеленского лучше не озвучивать подобных угроз.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», — рассказал депутат Госдумы в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Михаил Шеремет добавил, что мост и его инфраструктура находятся под постоянным наблюдением, а ответственность за провокации лежит не только на Киеве, но и на США, регулярно поставляющим в Незалежную оружие.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ собираются нанести удар по Крымскому мосту при первой возможности.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление официального представителя МИДа Марии Захаровой о том, что США начали открыто призывать другие государства атаковать Россию.

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