«Было много надежд»: жена Байдена разочаровалась его работой на посту президента
Жена Джо Байдена разочарована работой мужа на посту президента
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
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Чем ближе выборы президента Америки, тем больше обсуждений: удастся ли действующему главе государства одержать победу и остаться у власти на второй срок?
Супруга Джо Байдена оценила работу мужа на посту президента. Как отметила Джилл, у ее любимого было немало надежд сделать страну еще лучше, когда он только вступал в должность, однако он ошибся в расстановке приоритетов.
«У президента было так много надежд и планов на то, что он хотел сделать, но каждый раз, когда вы оборачивались, ему приходилось решать насущные проблемы», — цитирует издание Daily Mail слова супруги Байдена.
Объясниться жена демократа решила после того, как опрос показал — рейтинг американского лидера за последние месяцы упал до 34%. В преддверии выборов, которые состоятся в 2024 году, положение для Байдена невыгодное. Тем более он уже выразил желание баллотироваться на второй срок. Лишь 13% американцев поддерживают политику действующего президента и уверены — страна движется в правильном направлении.
«Я знаю, есть много скептиков, которые говорят о нашем проигрыше на промежуточных выборах. Хорошо. Республиканцы много работают, они держатся вместе, во благо или во зло. Так что нам просто нужно работать усерднее», — добавила Джилл Байден.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто станет следующим президентом США.
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