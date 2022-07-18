В Калифорнии на заправке зарезали знаменитого гонщика NASCAR Бобби Иста

Бывшего американского гонщика, 37-летнего Бобби Иста зарезали на заправке в Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции. О гибели спортсмена прессе сообщили только в субботу, хотя нападение на него произошло в минувшую среду, 13 июля.

Гонщик умер в больнице из-за обширного кровотечения. Известно, что он получил глубокие ножевые ранения грудной клетки.

В нападении на него подозревается 27-летний Трент Уильям Миллсэп, ранее судимый за вооруженное ограбление. Его досрочно выпустили из тюрьмы, но он нарушил условия освобождения.

Как уточняет CNN, при попытке ареста мужчина оказал сопротивление. Он отстреливался от правоохранительных органов и даже ранил полицейскую собаку. В итоге, при попытке ареста предполагаемого убийцу застрелили.

Почему именно он напал на Иста, полиция не знает.

Как пишет usacracing.com, Ист был одним из лучших водителей своей эпохи. Он 56 раз выиграл в USAC. Также он обладает тремя национальными титулами USAC.

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