Жена Птахи Лана Реутова раскрыла интимную переписку рэпера со звездой «Дома-2»

Лана Реутова, жена рэпера Птахи, заявила в своем личном блоге, что за девять лет отношений устала прощать мужа.

«Дружеское общение Д с одной из его шлюх. Ну да, действительно, чего это я. Друзья же именно так и общаются», — написала девушка.

instagram* / lana_reutova

Она добавила, что у нее много таких переписок и видео. Девушка отметила, что будет продолжать их выкладывать, если Давид (настоящее имя музыканта) не прекратит строить из себя хорошего парня. Она подчеркнула, что устала молчать. По ее словам, ее так «сломали», что она боялась сказать лишнее слово.

Как отмечает издание StarHit.ru, в измене с мужем Реутова подозвревает бывшую участницу скандального шоу «Дом-2» Анастасию Ковалеву, которую уже не раз обвиняли в интрижках с женатыми мужчинами.

Девушка подчеркнула, что Птаха сам отправил ее в Оренбург, и дочь он видеть не хочет.

До этого Реутова писала, что подала на развод. По ее словам, это был очень тяжелый путь. Сам рэпер в ответ заявил, что за девять лет он разбегались каждые два месяца стабильно.

«У нас каждый день был мини скандал, и раз в месяц была война с драками. Первый раз заявление о разводе мы подали прошлым летом. Это была моя инициатива, как и несколько раз до этого я предлагал разбежаться», — написал он.

Рэпер заверил, что супруга обманом увезла дочь в Оренбург и оттуда сообщила о разводе. Кроме того, теперь она запрещает ему видеться с ребенком. Музыкант отметил, что Лана осталась женщиной, которую он любит и «за которую оторвет голову любому». Птаха опроверг ее истории об изменах, сказав, что таким образом он общается с подругами.

Как ранее писал 5-tv.ru, супруга рэпера Птахи Лана Реутова подала на развод и поделилась переживаниями в социальных сетях. Несмотря на рождение дочери, измены музыканта она простить не могла.

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