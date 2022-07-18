В Лас-Вегасе четыре человека погибли при столкновении легкомоторных самолетов

Причины происшествия пока не называются.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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В США выясняют причины крушения двух самолетов в Лас-Вегасе. Погибли четыре человека. Предварительно, легкомоторный Piper PA-46 при заходе на посадку зацепил в воздухе Cessna 172.

После столкновения один из самолетов упал на полосу и загорелся. Второй рухнул в водоем. Уточняется, что на борту каждого находилось по два человека — пилот и пассажир.

По какой причине произошла авария, сейчас выясняют в полиции. К расследованию подключились Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление.

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