В Лас-Вегасе четыре человека погибли при столкновении легкомоторных самолетов

В США выясняют причины крушения двух самолетов в Лас-Вегасе. Погибли четыре человека. Предварительно, легкомоторный Piper PA-46 при заходе на посадку зацепил в воздухе Cessna 172.

После столкновения один из самолетов упал на полосу и загорелся. Второй рухнул в водоем. Уточняется, что на борту каждого находилось по два человека — пилот и пассажир.

По какой причине произошла авария, сейчас выясняют в полиции. К расследованию подключились Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление.