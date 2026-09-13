Германия столкнулась с рекордной нехваткой запасов пресной воды

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Особенно сильно специалисты обеспокоены состоянием подземных источников.

Какой запас пресной воды в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

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В Германии зафиксировали серьезную нехватку пресной воды. В июне 2026 года общий дефицит влаги в стране достиг 25 миллиардов тонн, сообщает Bild со ссылкой на данные Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (GFZ).

Речь идет о запасах воды в почве, реках, озерах и подземных источниках. По оценке специалистов, такой объем потерь превышает половину воды в Боденском озере и сопоставим с десятью миллионами олимпийских бассейнов.

Исследователи использовали данные спутниковой миссии GRACE Follow-On, которая отслеживает количество воды на поверхности Земли и под землей.

«С 2015 года мы наблюдаем в Германии все более засушливые условия, чем за предшествующие 15 лет», — заявила профессор GFZ Аннетт Айкер.

Ученые отмечают, что особенно сильно сокращаются запасы грунтовых вод. В 2024 году ситуация временно улучшилась из-за сильных дождей, но затем количество влаги снова начало снижаться.

Одной из главных причин называют высокие температуры: из-за жары вода быстрее испаряется из почвы и водоемов. Специалисты опасаются, что даже при большом количестве осадков восстановить запасы до конца года будет сложно.

Больше всего дефицит воды затронул юг, юго-запад и восток Германии. На северо-западе страны, возле Северного моря, ситуация оказалась менее заметной.

Ранее 5-tv.ru писал об угрозе таяния ледников, которое может привести к росту уровня мирового океана более чем на 32 сантиметра. Ученые предупреждают, что это также может лишить почти 1,9 миллиарда человек доступа к пресной воде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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