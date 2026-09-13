Памфилова: полного перехода на онлайн-голосование в России не будет

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Василиса Власова
Василиса Власова 13 0

Формат участия в голосовании по ее словам не должен ограничивать гражданина.

Памфилова: перехода на онлайн-голосование в России не будет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Разные способы участия в выборах должны сохраниться для избирателей, поэтому полный переход к дистанционному электронному голосованию в России не планируется. Об этом 13 сентября на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Никогда. Я считаю, что нет», — ответила Памфилова в интервью «НЬЮМ ТАСС» на вопрос о переходе на онлайн-голосование.

Председатель ЦИК подчеркнула, что дистанционное электронное голосование является дополнением к существующим форматам, а не их заменой. Оно позволяет избирателям самостоятельно определять наиболее удобный для них способ участия в выборах.

По мнению Памфиловой, избирательная система не должна ограничивать гражданина одним форматом. Выбор вида участия в голосовании зависит от конкретных обстоятельств: к примеру, человек может проголосовать на участке вместе с семьей, а при условии нахождения вдали от дома — воспользоваться дистанционным способом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Госдуму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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