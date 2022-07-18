МИД Китая заявил о готовности действовать при эскалации конфликта на Украине

Китай не будет бездействовать при эскалации ситуации на Украине. Об этом заявили в МИД Китая по итогам переговоров главы ведомства Ван И с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как отметил Ван И, Китай привык не вмешиваться без необходимой на то причины, однако кризис вокруг Украины начинает вредить всему миру.

«Наша страна не из тех, кто вовлечен в кризисную ситуацию вокруг Украины, но мы не намерены сидеть сложа руки и пассивно наблюдать со стороны происходящее. Кризис вокруг Украины нанес серьезный удар не только по Европе. Его негативные последствия отразились на всем мире. Он преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», — цитирует Ван И агентство ТАСС.

Кроме того, министр КНР подчеркнул, что в целях всеобщей безопасности необходимы совместные и четко скоординированные усилия мирового сообщества. Ван И заверил, что Пекин не будет подливать масла в огонь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как представитель китайского МИД Чжао Лицзянь одной картинкой показал эгоизм и лицемерие Запада.