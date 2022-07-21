Онколог Воробьев рассказал, что сыпь на коже лица является признаком рака желудка

Онколог рассказал о неожиданном симптоме рака желудка

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

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Болезнь не проявляет симптомов до самой последней стадии.

Рак может проявляться по-разному в зависимости от типа пораженной клетки или органа. На начальных стадиях рак желудка дает настораживающие признаки, связанные с кожной сыпью, которая проявляется на лице, отмечает врач-онколог Андрей Воробьев.

Признаки болезни могут быть расплывчатыми и непонятными, бесценное время может отнять получение определенного направления от врача общей практики. Один из часто встречающихся признаков ранней стадии заболевания связан с кожей.

По словам врача. к первым признакам можно отнести плохой аппетит, потерю веса, боль в животе, дискомфорт в животе и ощущение сытости при еде небольшими порциями.

Также это заболевание может проявляться кожно, вызывая сыпи на лице, известной как папулоэритродемия.

«Его типичными проявлениями являются диффузные гиперемированные папулы, инфильтраты, отеки и шелушение почти по всему телу, особенно на лице и в складках. Кроме кожи, он также может поражать слизистые, придатки кожи, лимфатические узлы», — цитирует МедикФорум онколога Воробьева.

Состояние кожи часто трудноизлечимо и сопровождается зудом.

Болезнь имеет неконтролируемый рост атональных клеток, формирующих внутреннюю оболочку желудка. Болезнь по большей степени не вызывает симптомов до самой поздней стадии. Зачастую к моменту постановки диагноза прогноз неблагоприятный. Большое количество людей, у которых выявлен рак, как правило старше 60 лет.

К факторам риска относят режим питания с высоким содержанием копченых, соленых, маринованных продуктов или генетическую предрасположенность к заболеванию.

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